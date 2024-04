Ue, Calenda “Il Patto di stabilità è inadeguato”

MILANO (ITALPRESS) – “Quel Patto non andava fatto prima delle Europee. L’Europa deve mettere insieme i bilanci della difesa per essere una grande potenza e rimettere in piedi l’Europa sociale. La prima cosa che farà Azione è chiedere la riapertura del Mes sanitario per prendere 38 miliardi da spendere per la sanità italiana”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine dell’apertura a Milano della campagna elettorale per le elezioni europee.

xh7/ads/gsl