Montagnole dei Giardini Pubblici sempre più degradate: a segnalarlo Giorgio Everet, già consigliere di Forza Italia, oggi al fianco di Alessandro Portesani per le prossime amministrative. Il tema del decoro urbano sarà predominante in questa campagna elettorale e l’ex consigliere va all’attacco. “Da cinque anni – afferma – sono chiuse e recintate in quanto pericolose per caduta di frammenti. Le montagnole fanno parte della vita dei cremonesi, ma ad oggi non si ha notizia di quando finirà questo “esproprio”. È vero che c’è di mezzo la Sovrintendenza e quindi non ci si può muovere senza la guida della stessa. Ma se il Comune non fa partire neppure l’iter per ripristinare il tutto, non c’è da stupirsi se siamo ancora allo stesso punto di cinque anni fa”.

“Cinque anni – aggiunge – rimangono tanti per riuscire a sistemare un angolo della città così centrale. Normalmente basterebbero diciotto mesi per farlo tornare percorribile, tanto più che la recinzione è facilmente scavalcabile, le transenne sono state spostate e chiunque può entrare, soprattutto per attività illecite. Riassumendo: niente manutenzione, niente controlli, niente sicurezza, non credo che i Cittadini Cremonesi meritino questo”.

© Riproduzione riservata