Il centrosinistra cremonese “interroga” Marcello Ventura, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. A margine della celebrazione del 25 aprile Ventura ha dichiarato: “….non sono favorevole al discorso antifascismo perché io da parte mia non ho vissuto quel periodo, per cui non posso dichiararmi tale; ma al di là di questo, penso che sia finito tutto 80 anni fa, per cui penso che sia utilizzato totalmente in maniera antistrumentale….”. Da queste parole nasce una lettera firmata Roberto Poli (capogruppo PD), Enrico Manfredini ( capogruppo Fare Nuova la Citta’-Cremona Attiva) e

Lapo Pasquetti (capogruppo Sinistra per Cremona). “Sembrerebbe che la storia, per il consigliere Ventura, inizi con la sua nascita: quanto è successo prima per lui è ininfluente, perché è roba passata, finita” scrivono “ricordiamo semplicemente a Ventura che l’antifascismo è il terreno fecondo nel quale mette le radici e si nutre tutta la nostra Costituzione Italiana, sulla quale lui ha giurato. I valori della nostra Costituzione sono ancor oggi vivi e validi e hanno bisogno di essere nutriti e riaffermati ogni giorno, perché non sono acquisiti una volta per sempre e sono l’antidoto ad ogni fascismo e totalitarismo. Se Ventura può esprimere liberamente il suo pensiero, lo deve all’antifascismo e a tutti coloro che sono morti per farlo diventare una realtà in Italia. Non c’è nessun intento strumentale, ma la convinzione forte che i valori dell’antifascismo devono essere la guida per le scelte di oggi “. La lettera poi termina così: “L’intervento di Ventura è stridente con quanto dichiarato dal candidato sindaco Portesani che ha ripreso un intervento del Presidente Mattarella in occasione del 25 Aprile 2015, nel quale si afferma che “considerare la Costituzione italiana, nata dalla Resistenza, come il momento fondante di una storia e di una memoria condivisa. Una Costituzione che ha consentito libertà di parola, di voto e addirittura di veder presenti in Parlamento esponenti che contestavano quella stessa Costituzione nei suoi fondamenti”. Il centrosinistra chiede al candidato sindaco Portesani se condivide le affermazioni di Ventura, “uno dei principali esponenti della sua coalizione”.

