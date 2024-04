Sei milioni di euro: è questa la cifra di cui avrebbe bisogno Chiara Ferragni a causa dei ricavi crollati della Fenice srl, società che detiene il suo marchio, dopo lo scandalo Balocco. Per iniettare nuovi capitali, Ferragni avrebbe deciso di allargare la compagine azionaria a nuovi soci, come si legge sul Corriere della Sera, su Il Messaggero e su Open. Anche perchè Coca Cola e Safilo hanno annullato i contratti con lei tanto che l’emorragia di ricavi è calcolata intorno al 40%. Tra i possibili nuovi investitori si parla di Francesco Trapani di Vam Investment oppure Marco Bizzarri, ex ad di Gucci ora proprietario di Nessifashion.

© Riproduzione riservata