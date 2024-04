Citroen C3, adesso è quasi un suv!

ROMA (ITALPRESS) – Cresce la famiglia della nuova C3. In attesa di quella ibrida, entro fine anno, Citroen lancia la versione a benzina a 14.990 euro, quasi 9mila in meno del modello base alimentato dal propulsore elettrico. E’ equipaggiata con il motore PureTech 100 Start&Stop da milledue centimetri cubici e 100 cavalli, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Le l’emissioni sono di 126 grammi di CO2 per chilometro.

Molte le innovazioni, come il sistema di sospensioni con ammortizzatori idraulici progressivi, che offre una percezione su strada molto più fluida. A ridurre l’effetto delle buche anche i sedili avvolgenti grazie a uno schiuma aggiuntiva spessa un centimetro.

