Si sono svolte nella giornata di oggi le assemblee parziali del Consorzio Agrario di Cremona che hanno sancito con un ampio plebiscito la vittoria della lista “ Cap Cremona 24-26” di Coldiretti Cremona, guidata da Giannenrico Spoldi, attuale presidente del Consorzio.

La lista di Spoldi ha ottenuto 1488 voti contro i 730 della lista della Libera Associazione Agricoltori, dando così un forte segnale di continuità con la gestione e le scelte strategiche degli ultimi anni, che hanno dato al Consorzio un ruolo di leadership e coordinamento della filiera agro-zootecnica, nonché un ruolo da protagonista per lo sviluppo e il rafforzamento del territorio cremonese e lombardo.

Nei prossimi giorni sarà indetto il Consiglio di Amministrazione che nominerà il Presidente e i Consiglieri. All’ordine del giorno delle assemblee, vi era anche l’approvazione del Bilancio 2023, caratterizzato da un fatturato, che per il nono anno consecutivo, nonostante le difficoltà per la consistente riduzione dei prezzi delle materie prime agricole, segna una crescita, attestandosi sui 322 milioni di euro. In particolare, il settore zootecnico ha registrato un incremento dei volumi di circa il 16% e del fatturato di oltre il 7%, l’area agronomica segna un + 9%, mentre il servizio macchine chiude con un incremento di oltre il 15% sull’anno precedente. Da citare anche la crescita del settore alimentare con l’azienda Vitivinicola Serene con un + 34% e il settore assicurativo con + 16%.

