SARO 6,5 – Compie due interventi decisivi, può poco sulle reti incassate.

ANTOV 5 – Da una sua brutta respinta nasce il gol del pari di Gytkjaer.

BIANCHETTI 5,5 – Non è ben posizionato sulle reti incassate, in particolar modo sulla seconda.

LOCHOSHVILI 6,5 – L’unico a dare sicurezza nella retroguardia schierata al Penzo.

ZANIMACCHIA 5,5 – Spinge tanto sulla fascia, ma i suoi cross non sono precisi.

COLLOCOLO 5,5 – Spreca una chance gigantesca sull’1 a 1.

CASTAGNETTI 5,5 – Prova a mettere ordine in mezzo al campo, soffre la pressione avversaria.

PICKEL 6 – Bene l’assist, ma troppo nervosismo.

SERNICOLA 5,5 – Gara attenta difensivamente, ha meno gamba del solito per incidere nella metà campo avversaria.

VAZQUEZ 6,5 – Trova un gran gol, purtroppo inutile per i suoi.

CODA 5,5 – Fatica a trovare la giusta posizione per incidere, si rende pericoloso raramente.

TSADJOUT 6 – Dal suo cross preciso per Ciofani rischia di arrivare il pari grigiorosso.

QUAGLIATA 6 – Qualche ottima palla tagliata nel finale.

BUONAIUTO 6,5 – Entra bene saltando l’uomo più volte.

FALLETTI 5,5 – Non fa in tempo a trovare la posizione per offendere.

CIOFANI 6,5 – Il più pericoloso giocando soltanto il recupero.

Simone Guarnaccia

