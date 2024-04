Luka Lochoshvili, difensore della Cremonese, ha commentato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, l’incontro del Penzo: “E’ stata una partita difficilissima, nel secondo tempo abbiamo preso un gol in maniera troppo semplice, però abbiamo lottato, alla fine avremmo meritato un pareggio. Ora è importante stare insieme, lottare il doppio, pensare a noi. Questa sera il campionato non è finito, ci sono ancora i playoff. Voglio ringraziare i tifosi per il loro supporto. C’è ancora tutto davanti, dobbiamo andare in A. E’ difficile parlare di episodi, noi vinciamo e perdiamo insieme, poi faremo l’analisi della partita. Dobbiamo fare meglio per ottenere risultati migliori. Anche noi siamo forti, siamo arrivati fino a qui e avremmo meritato di più, ma è colpa solo nostra. Con il supporto dei tifosi dobbiamo restare uniti”.

© Riproduzione riservata