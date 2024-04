Il Club grigiorosso Attilio e Domenico Luzzara, nel ricordo dello storico presidente Vito Raina, si è riunito sabato mattina nella sala della canottieri Bissolati, per la premiazione dei dirigenti e atleti cremonesi che si sono distinti nella loro specialità nella stagione sportiva 2023 e in carriera. L’ultima manifestazione prima che l’attività cessi.

Diverse le figure della Cremonese premiate, sia di ieri che di oggi, a partire da Luciano Cesini, 436 presenze in grigiorosso, per lui una sola maglia per sempre.

Il direttore generale della Cremonese Paolo Armenia ha portato i saluti del cavelier Giovanni Arvedi che è stato omaggio della tessera numero 500 del Club.

Oltre a Paolo Loda, addetto stampa e Stefano Allevi, responsabile marketing figure presenti nella storia più recente della società, sono stati premiati il capitano Matteo Bianchetti, che ha parlato del periodo no che la squadra sta vivendo che arriva nel momento sbagliato.

E la bandiera Michele Castagnetti ha parlato del rammarico che proverà sentendo i tifosi del Parma festeggiare la promozione. Il bomber Massimo Coda ha ribadito la volontà di ritrovare presto la via del gol.

Oltre a Giovanni Bozzetti storico medico della Cremonese, è stata premiata Giulia Bentivoglio campionessa di canoa della Bissolati, Aurora Volpi campionessa italiana atletica Arvedi, Fausto Vicini presidente del pedale cremonese, Palmiro Fanti e il Club Mondonico di Castelleone.

Eleonora Busi

