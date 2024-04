Un sistema economico forte e radicato con 32.618 imprese private attive che danno lavoro 115.951 addetti. Le attività produttive sono concentrate nei centri maggiori: Cremona, Crema e Casalmaggiore contano quasi il 39% del totale delle imprese attive e oltre il 41% degli addetti della Provincia.

Alla fine del 2023 sono 32.618 le imprese private attive nel territorio della Provincia di Cremona con impiegati 115.951 addetti. Una parte consistente delle attività produttive è concentrata nei centri maggiori, se consideriamo che Cremona, Crema e Casalmaggiore contano quasi il 39% del totale delle imprese attive e oltre il 41% degli addetti della Provincia.

Cremona, in particolare, conta 6.848 imprese private attive, con 27.817 addetti, a fronte delle 4.030 imprese, con 15.076 addetti, di Crema e delle 1.707, con 5.128 addetti di Casalmaggiore. Nel complesso sono una decina i comuni cremonesi che contano oltre 400 imprese private attive con 5 centri che superano le 700 unità: Castellone (957 imprese, con 3.661 addetti), Soncino (837, 2.722), Soresina (823, 2.293), Pandino (734, 2.027) e Rivolta d’Adda (701 imprese con 2.154 addetti).

Nella graduatoria dei comuni per numero di imprese private attive Spino d’Adda, con 610 sedi e 1.805 addetti, stacca nettamente Offanengo (492, 2.820), Pizzighettone (469, 1.673), Castelverde (448, 1.786), Piadena Drizzona (441, 1614) e Bagnolo Cremasco con 406 imprese e 2.305 addetti.

Una ventina sono i comuni che contano, comunque, oltre 200 imprese con i valori più elevati a Vailate (320 imprese e 856 addetti), Dovera (310, 1.299), Palazzo Pignano (302, 1.474) e Casalbuttano e Uniti (301 imprese con 1.581 addetti), fino alle 201 imprese, con 1.205 addetti di Sospiro.

Ampio il gruppo dei comuni cremonesi con tra le 100 e le 200 imprese, composto da una quarantina di comuni, con valori decrescenti dalle 194 imprese con 570 addetti di Persico Dosimo alle 100 di Fiesco, con 409 addetti. Un’altra quarantina di comuni conta meno di 100 imprese, dalle 97 di Formigara e Salvirola alle 35 di Cumignano sul Naviglio e Ripalta Guerina. Un sistema produttivo fortemente concentrato nei tre centri maggiori ma con un’ampia diffusione nel territorio provinciale, anche in ragione della estrema polverizzazione amministrativa.

Se nella media provinciale, al 2023, si contano 92,6 imprese private attive per ogni 1000 abitanti i valori per i singoli comuni sono assai eccentrici, con indici di presenza delle imprese più elevati in numerosi centri piccolissimi come Cella Dati (162 imprese per ogni 1000 abitanti), Volongo (154), Derovere (151), Cappella Cantone (149), Tornata (143) e Castelviscono (142).

Tra i centri maggiori la densità delle imprese private è maggiore a Crema (119 imprese per ogni 1000 abitanti) e Casalmaggiore (113) mentre supera di poco la media provinciale a Cremona, che conta 96,7 imprese per ogni 1000 abitanti.

Considerando gli addetti delle imprese private, 331 occupati per ogni 1000 residenti nella media provinciale, il quadro dei comuni della Provincia è assai variegato con due centri che doppiano la media provinciale (Gadesco-Pieve Delmona, con 758 addetti per ogni 1000 abitanti) e Cappella Cantone (662).

Sono i piccoli comuni a segnare gli indici più elevati di occupazione, come nel caso di San Giovanni in Croce (609 addetti per ogni 1000 abitanti), Bordolano (557), Gabbioneta-Binanuova (527) e Corte de’ Frati (503).

Tra i centri maggiori la densità degli addetti delle imprese private è maggiore a Crema (445 addetti per ogni 1000 abitanti) e Cremona (393) mentre Casalmaggiore supera di poco la media provinciale, contando 340 addetti per ogni 1000 abitanti. Fanalino per la presenza di addetti delle imprese in rapporto alla popolazione Gerre de’ Caprioli (85 addetti per ogni 1000 abitanti) con valori comunque inferiori alle 100 unità anche a Pieranica e Castel Gabbiano (90), Martignana di Po (91), Olmeneta (92) e Ripalta Guerina, con 98 addetti per ogni 1000 abitanti.

Elio Montanari – Ricercatore

© Riproduzione riservata