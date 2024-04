Autonomia, Salvini “Tempi rispettati, mi interessa sia approvata”

MILANO (ITALPRESS) – Sull’autonomia “mi sembra che i tempi siano rispettati. A differenza di qualche giornalista, a me interessa che venga approvata perché è un bene per l’Italia. A me interessa che venga approvata per arrivare a fine legislatura con il premier direttamente eletto dai cittadini e l’autonomia, per cui la Lega si impegna da 30 anni”, ha detto il vicepremier e ministro dei trasporti Matteo Salvini a margine di un sopralluogo alla caserma Montello di Milano.

xh7/ads/mrv

© Riproduzione riservata