Un momento di riflessione su cosa significa essere campioni fuori e dentro al campo da gioco, ma soprattutto nella vita, un modo per guardare alle future generazioni concedendosi il tempo di riflettere su cosa significa oggi educare al bello e alla vita con questo messaggio gli Amici di Agropolis in collaborazione con il PAF e La Terra nel Cuore hanno organizzato una serata in memoria di Gianluca Vialli, che si svolgerà a cascina Marasco il 16 maggio alle 18:30. Nell’occasione sarà presentato il libro, edito da Mondadori, “Le cose importanti”, raccolta postuma delle riflessioni di Gianluca Vialli sulla vita e le relazioni umane, a cura di Pier Domenico Baccalario e Marco Ponti; interverranno Marco Ponti, Paolo Condò, Federico Pedrabissi, modera Chiara Delogu.

La figura non solo sportiva, ma soprattutto umana del campione, è la protagonista della serata con il regista e scrittore Marco Ponti che ha avuto la fortuna di poter raccogliere le parole dell’ex calciatore durante le riprese del suo docufilm “La bella stagione”, il giornalista sportivo Paolo Condò e lo psicologo e mental coach sportivo Federico Pedrabissi.

«Ci sono un po’ di cose in più che vorrei raccontarvi. Cose importanti, per me, che voglio che voi ascoltiate e che restino. Ci tengo molto.» Le cose importanti che Gianluca Vialli ha voluto dire durante la registrazione del docufilm La bella stagione sono racchiuse tutte in questo libro. E sono importanti perché sono proprio le sue e sprigionano la magica energia delle parole definitive. Dopo la clamorosa e vincente carriera da calciatore professionista, Gianluca Vialli si è reinventato molte volte: prima come allenatore altrettanto vincente, poi come commentatore televisivo, public speaker, quindi capo delegazione della Nazionale italiana di calcio agli Europei, quella che sollevò il trofeo nel 2021. L’ultima re-invenzione è stata quella di condivisione pubblica della sua personalissima esperienza di resilienza di fronte alla Malattia. In questo libro Vialli parla di sé, delle persone che ha incontrato, delle esperienze che lo hanno migliorato, dei valori che ha incarnato, della consapevolezza della propria fragilità, della forza delle relazioni vere, del rigore nel fare le cose ben fatte, della serietà e dell’impegno con cui ci si deve offrire al mondo.

Tomaso Tavella, Amici di Agropolis: “Da tempo avevamo il desiderio di ricordare Gianluca qui ad Agropolis, un luogo che ha contribuito a far nascere e crescere, un simbolo per tutti coloro che hanno a cuore i temi dell’inclusione e dell’educazione. Tutto ciò che ruota intorno a Luca ha il sapore delle cose belle e genuine ed è stato facile immaginare di accogliere nell’aia di Agropolis figure diverse con l’unico scopo di parlare delle cose importanti della vita: l’amicizia, la lealtà, la bellezza, l’amore e la passione e la capacità di rialzarsi. Questo era Gianluca e attraverso questo incontro desideriamo riflettere sui valori che dovrebbero accompagnare la vita di ogni essere umano. Ecco perché l’invito è rivolto particolarmente a genitori, educatori, insegnanti e allenatori. Siamo felici di avere tra gli ospiti il regista Marco Ponti, che ha promesso di farci commuovere con una piccola sorpresa, il giornalista sportivo Paolo Condò che ha lavorato e conosciuto personalmente Luca e infine abbiamo pensato di coinvolgere lo psicologo e mental coach sportivo Federico Pedrabissi per riflettere insieme sui valori da trasmettere ai più giovani ”.

Questo appuntamento rientra nelle anteprime del PAF, Porte Aperte Festival, giunto alla sua 9^ edizione. Marco Turati, Presidente Associazione e portavoce PAF: “Dal 23 al 26 maggio prossimi si terrà a Cremona la nona edizione del Porte Aperte Festival. Cinquanta appuntamenti per incontrare autori, scrittori, fumettisti, musicisti, attori e giornalisti e le loro opere. Una manifestazione culturale che prosegue il cammino intrapreso nel 2016 per sviluppare creatività, aprire la città all’incontro con l’altro da sé, infrangere pregiudizi e luoghi comuni, costruire legami e comunità più aperte. Il tema del PAF 2024 è “mappe”. Tra le anteprime della rassegna, in collaborazione con Agropolis, la presentazione del libro postumo di Gianluca Vialli “ il 16/5 ci aiuterà infatti a tracciare una mappa ideale per discernere le cose importanti della vita.”

La serata è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione La Terra nel Cuore. Daniela Monfredini, Presidente La Terra nel Cuore: “Abbiamo accolto l’invito degli Amici di Agropolis perché crediamo nei giovani e nei bambini come Maestri di Vita. Essere “Grandi” significa coltivare lo sguardo e la purezza dei bambini. Gianluca Vialli è stato un campione in campo ma soprattutto nella vita, un testimone di questa attitudine. Attraverso questo incontro desideriamo portare il nostro contributo per generare bellezza e armonia e mostrare nuove possibilità di abitare, nel rispetto di tutte le creature, la nostra casa comune, il Pianeta.”

In caso di maltempo l’evento si terrà presso l’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore- Campus di Cremona- via Leonida Bissolati, 74. Parte dei proventi del libro vanno a sostenere la ricerca sulla SLA tramite la Fondazione Vialli e Mauro.

