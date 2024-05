SARO 7 – Una sicurezza, sempre decisivo quando chiamato in causa.

ANTOV 5,5 – Si fa superare troppo spesso dai filtranti avversari.

BIANCHETTI 5,5 – Complice del pasticcio costruito da Zanimacchia sul gol incassato.

LOCHOSHVILI 6 – Difende con sostanza.

ZANIMACCHIA 5 – Da un suo retropassaggio nasce il pari del Pisa.

COLLOCOLO 5,5 – Troppi errori in mezzo al campo, non riesce a incidere come al solito.

CASTAGNETTI 6,5 – Oggi un po’ macchinoso, ma preciso nel trovare i propri compagni.

BUONAIUTO 6,5 – Conquista un importante rigore in avvio di match.

QUAGLIATA 6 – Sfiora anche il gol nella ripresa.

FALLETTI 5,5 – Non trova la giusta posizione in campo per incidere.

CIOFANI 7 – Lotta per la squadra e trasforma un rigore pesante.

JOHNSEN 6 – Tocca pochi palloni.

MAJER 6 – Pensa più a difendere che offendere.

SERNICOLA 5 – Sbaglia tantissimi palloni nel finale.

CODA 7,5 – La sua magia su punizione vale i tre punti.

PICKEL 6,5 – Entra garantendo enorme copertura alla retroguardia.

Simone Guarnaccia

