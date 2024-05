Wine Tourism Design: un corso di Alta formazione manageriale per operatori nel campo dell’enoturismo. Presentato al Vinitaly 2024, il corso è organizzato da Smea, Alta scuola di management ed economia agro-alimentare dell’Università Cattolica di Cremona e da Enapra, Ente di formazione di Confagricoltura.

A parlarne – oltre ai responsabili Enapra – c’era il professor Davide Mambriani che ha sottolineato l’incontro felice tra esigenze di un Ente, come Enapra, che si rivolge direttamente agli operatori economici e la storia della Smea, che da quarant’anni offre formazione manageriale di qualità. «Il mondo dell’enoturismo – ha spiegato Mambriani – sta mostrando un livello di obiettivi ed esigenze molto articolato e complesso, ed è importante e urgente dare una risposta formativa adeguata a queste nuove necessità; a cominciare dal rafforzamento della consapevolezza imprenditoriale degli operatori, che va al di là dell’accoglienza o delle vendite di prodotto».

Come ha specificato Alessandra Frosi della Smea, Wine Tourism Design sarà suddiviso in una parte di lezioni frontali e online a cura dei docenti Smea e in una parte di workshop gestiti da Enapra. Tra i compiti di Smea c’è la strutturazione dell’approccio imprenditoriale degli imprenditori dell’enoturismo. Si partirà dal marketing classico per arrivare all’analisi del consumatore; ma si approfondiranno anche gli aspetti del marketing territoriale, del marketing b2b e del web marketing che sempre più devono affiancare la parte strettamente commerciale.

Non solo. Nel corso verranno affrontati anche i temi relativi all’organizzazione aziendale e alla gestione delle risorse umane.

Da ultimo, non per importanza, vi saranno lezioni ad hoc sul project management, perché ciascun soggetto coinvolto deve poi integrare la propria opera in un progetto imprenditoriale completo.

