Non più la sede di Teatrodanza in via Magazzini Generali a Cremona, ma la sala consigliare del Comune di Robecco d’Oglio. Si terrà lì, venerdì 10 maggio alle 18, la presentazione del libro del generale Roberto Vannacci “Il coraggio vince. Vita e valori di un generale incursore”. Vannacci è candidato con la lista della Lega alle prossime elezioni europee.

© Riproduzione riservata