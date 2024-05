“Sono stato avvelenato da qualcuno che non sa amare, ma solo odiare noi cani”. E’ il post che Rosa ha pubblicato su facebook per denunciare la morte di Demon, il cane della figlia, avvelenato nella zona di piazza Castello mentre faceva una passeggiata in compagnia della padrona e del marito.

“Non è la prima volta che succede”, scrive Rosa, che ha pubblicato la foto di Richard Gere con il cane Hachiko accompagnata dalla frase dell’attore americano: “Se le persone avessero il cuore di un cane…il male non esisterebbe”.

Demon, uno Staffordshire Bull Terrier di due anni e mezzo, ha ingerito del veleno per toni ed è morto dopo atroci sofferenze. Di quanto accaduto, Rosa ha avvertito gli agenti della polizia locale che faranno un sopralluogo nella zona, e presenterà un esposto contro ignoti.

