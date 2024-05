Confartigianato Cremona ha consegnato 27 borse di studio al Crit (Crescita Relazione Innovazione Territorio), Polo per l’Innovazione Digitale di Cremona per la 39 esima edizione di quello che è “un appuntamento importantissimo per l’associazione”, come l’ha definito il neo presidente Stefano Trabucchi. Confartigianato Cremona nell’intento di facilitare i giovani più meritevoli nella prosecuzione degli studi, cercando nel frattempo di appoggiare prevalentemente quegli orientamenti professionali che meglio rispondono alle esigenze odierne e alle prospettive d’impiego, ha ritenuto anche quest’anno di assegnare 27 borse di studio per l’anno scolastico 2023-2024.

I premi sono andati a:

BORSA DI STUDIO “VITTORIO PELLEGRI”

AIMI REBECCA

BORSE DI STUDIO “GUIDO E VINCENZO RIVOLTINI”

BEDESCHI TESSA – BOLSI ALESSIA

BORSE DI STUDIO “DR. LEONE TRABUCCHI”

SCOTTI CHIARA – SCOTTI NICOLE

BORSE DI STUDIO “CIPELLETTI MARIA GRAZIA”

BOZZETTI LAURA – LOTTICI LEONARDO – PELLIZZARI ELEONORA

BORSE DI STUDIO “MARISA E GIUSEPPE FANTI”

EUSEBIO ELISA – GENNARI MATILDE

BORSA DI STUDIO “ANGELO GALBIGNANI”

LEONI GIULIA

BORSA DI STUDIO “ANGELO BESOSTRI”

MORONESE ARIANNA

BORSA DI STUDIO “CORRADI ITALO”

OLIARI SOFIA

BORSE DI STUDIO “PEDRABISSI VITO E ANGELO”

RESEMINI MATTIA – VAIANI MATILDA ESTER

BORSE DI STUDIO “VAIANI BENEDETTO GIORGIO”

SCAGLIONI VALERIA – VISIGALLI ARIANNA

BORSE DI STUDIO “SILVIO IACCHETTI”

BASSI REBECCA – CAMBIATI ALESSIA

BORSE DI STUDIO “RINA GASPARINI IACCHETTI”

CORRADI FRANCESCA – MAINARDI ALICE IDA

BORSE DI STUDIO “VITTORIO IACCHETTI”

PARATI ALICE – CARINI JESSICA

BORSE DI STUDIO “DANTE FERRARI”

CROTTI MARTINA – RIVA GIADA

BORSA DI STUDIO “GIUSEPPINA BASSI FERRARI”

VIDARI NICOLA

BORSA DI STUDIO “ADRIANA GHISOLFI”

FALLONI ANGELICA

