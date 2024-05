Tajani “Lavoriamo per la pace sia in Ucraina sia in Medio Oriente”

ROMA (ITALPRESS) – “Ucrania e Medio Oriente sono due situazioni entrambe molto complicate, speriamo che prevalga il buonsenso anche se è molto difficile farlo prevalere”, ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ribadendo che “aiuteremo l’Ucraina a difendersi, non invieremo neanche un soldato a combattere. Un conto è aiutare l’Ucraina, un conto è fare la guerra alla Russia: non siamo in guerra con la Russia”.

