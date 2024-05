Ucraina, Salvini “Gravissimo errore di Macron, forse è in difficoltà”

TORINO (ITALPRESS) – “Mai, Mai nel mio nome, e mai con l’ok della Lega, un solo figlio d’Italia a combattere e morire in Ucraina. E penso che Macron quando continua a ribadire questa possibilità, commette un errore gravissimo, e sia una persona o in difficoltà,o pericolosa”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, parlando a margine di un evento a Torino, sul possibile impiego dei militariitaliani in Ucraina. (ITALPRESS)

