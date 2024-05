ROMA (ITALPRESS) – Via libera alla proroga fino alla fine dell’anno di alcune disposizioni del quadro temporaneo di crisi sugli aiuti di stato per sostenere il settore agricolo e della pesca dagli effetti della guerra in Ucraina. Dopo aver consultato gli Stati membri, la Commissione europea ha formalmente adottato la proroga di altri sei mesi di alcune disposizioni in scadenza il 30 giugno.

