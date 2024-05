La Russa “Inammissibile morire sul posto di lavoro”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci troviamo ancora a piangere delle vite spezzate, il che comporta la necessità di fare qualcosa tutti insieme, uno sforzo straordinario perché questo tema sia una priorità per le Camere, per il Governo, per la società. Questa ennesima tragedia sul lavoro, come ha detto il presidente Mattarella, deve riproporre con forza la necessità di una risposta comune”, ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricordando in apertura di seduta le vittime dell’incidente sul lavoro accaduto ieri.

ads/gsl (Fonte video: Senato)