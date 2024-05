Da lunedì 13 a venerdì 17 maggio, per conto di Padania Acque S.p.A., sarà effettuato un intervento per la realizzazione di un nuovo allaccio alla rete fognaria in via Sant’Ambrogio, all’altezza del civico 46.

Per la durata dei lavori, che comportano la chiusura della strada in corrispondenza del cantiere, sarà in ogni caso garantito l’accesso alle proprietà laterali e commerciali adiacenti, nonché il passaggio pedonale e delle biciclette, da condurre a mano, sui marciapiedi. Agli incroci tra via S.Ambrogio e via Castelleone e tra via S.Ambrogio e via Sesto sarà collocata la segnaletica con le indicazioni dei percorsi alternativi.

I lavori saranno eseguiti secondo le tempistiche indicate, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche. L’evoluzione del cantiere sarà seguita dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque S.p.A., insieme ai tecnici del Comune, e dalla Polizia Locale per quanto riguarda la circolazione veicolare.

