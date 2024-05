Gabbrielli “Sanità digitale grande opportunità per la medicina”

ROMA (ITALPRESS) – “Le tecnologie digitali hanno alcune caratteristiche. La più importante è che tendono a fondersi tra loro. Questa fusione di tecnologie genera nuove opportunità che prima non esistevano e sulle quali bisogna riorganizzare il sistema”, ha spiegato Francesco Gabbrielli, responsabile Ricerca e sviluppo sull’attività clinica in telemedicina dell’Agenas, in un’intervista all’Italpress, a proposito del summit internazionale Mediteh Beyond.

