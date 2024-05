Proseguono le iniziative del progetto “Alfonsina pedala controvento” promosso a Cremona da Fiab e Comune, per far conoscere una storia di emancipazione, coraggio, sport e cultura che è rappresentativa per le donne.

In particolare a SpazioComune è stata presentata la biciclettata “Un PO…di Alfonsina” in programma sabato 18 maggio alle ore 15 con partenza in Piazza Stradivari, che si snoda dal centro storico al lungopò sottolineando il legame della città del torrazzo con il Grande Fiume.

Il Presidente Fiab Cremona Piercarlo Bertolotti ricorda inoltre il risvolto solidale dell’evento: parte del ricavato verrà utilizzata per finanziare un progetto di formazione per donne straniere al corretto uso e manutenzione della bicicletta, in collaborazione con la Ciclofficina La Gare des Gars.

Una riflessione sulla parità di diritti è sempre attuale e importante anche per le nuove generazioni, sottolinea l’Assessore comunale alle Politiche Sociali e della Fragilità Rosita Viola. Informazioni e iscrizioni sono disponibili sul sito web della Fiab.

Il servizio di Federica Priori.

© Riproduzione riservata