90 milioni per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

ROMA (ITALPRESS) – Nuova spinta per la digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni locali con altri 90 milioni di euro stanziati. Le nuove risorse servono a sostenere ulteriormente alcuni strumenti già in uso per i servizi pubblici in Italia, come l’App IO, PagoPA e SEND. Dopo il successo del primo Avviso, che ha visto la partecipazione di oltre 4.000 Comuni, il Dipartimento stanzia altri 50 milioni per favorire l’adesione a SEND, la piattaforma finanziata dal PNRR per la digitalizzazione delle notifiche a valore legale.

mgg/sat/gsl