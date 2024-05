Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Cremona in esecuzione di due condanne definitive relative a false attestazioni, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

L’uomo destinatario del provvedimento dovrà scontare una pena complessiva di un anno e dieci mesi tra reclusione e arresto relativa alle condanne intervenute presso il Tribunale di Cremona nel 2021 e nel 2022, divenute definitive e ora esecutive, per false attestazioni a pubblico ufficiale, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, tutti reati commessi nel 2018. Infatti, una notte di marzo del 2018, era stato controllato un esercizio pubblico alla periferia di Cremona e nel locale era in corso un’attività di karaoke, con persone che cantavano e ballavano, ma il locale pubblico non aveva alcuna l’autorizzazione per tale attività, per la somministrazione di bevande e alimenti e non aveva l’agibilità per i pubblici spettacoli, essendo anche sprovvisto del certificato di prevenzione incendi.

Inoltre, mediante una SCIA presentata per l’inizio delle attività in quel locale, l’uomo aveva prodotto un documento che riportava delle false dichiarazioni. Nel 2021 e nel 2022 erano intervenute le condanne presso il Tribunale di Cremona per i vari fatti reato, divenute definitive. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona ha ora emesso l’ordine di carcerazione per le relative pene da scontare, disponendo la detenzione presso l’abitazione di residenza. Per tale motivo il provvedimento è stato inviato per l’esecuzione ai Carabinieri della Stazione di Cremona che hanno raggiunto il 42enne nella mattinata di mercoledì 8 maggio e lo hanno sottoposto alla misura.