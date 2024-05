Ufficializzata la lista “Novità a Cremona” di Alessandro Portesani.

“Per noi il concetto dell’identità di Cremona non è solo una vacua parola inflazionata come è uso fare il candidato Virgilio – afferma lo stesso Portesani- È questione seria e importante ed è per questo che abbiamo portato in lista un liutaio: Marco Osio. L’arte di Stradivari è il biglietto da visita di Cremona nel mondo e noi vogliamo portare la nostra città nel mondo e il mondo nella nostra città “.

“È un gruppo che rispetta tutte le aspettative che i promotori auspicavano sin dalla fondazione del progetto di partecipazione civica voluto da Alessandro Portesani”.

Trentadue sono i candidati numero massimo consentito dalla legge. Undici sono donne e 21 sono uomini e rappresentano tutte le voci della comunità Cremonese e di diverse culture di provenienza.

Sono presenti molti giovani e alcuni pensionati, studenti e professionisti, dipendenti e imprenditori. Volti noti in città come quello dell’avvocato Luca Curatti Giorgio Everet, Gabriele Zaneboni, Anna Lucia Maramotti.

“La lista dei candidati è ricca di competenze e di risorse della società civile pronte ad amministrare la città con un progetto di fortissimo cambiamento e di discontinuità con l’attuale giunta Galimberti Virgilio”, spiega Portesani.

“Come noto da tempo – spiega – i punti programmatici di Novità a Cremona propongono strategie di sviluppo relative ai temi: Giovani, Università e impresa; natalità e famiglie; riforma del Welfare; turismo e commercio; Cremona capoluogo”.

Novità a Cremona sarà l’unica lista della coalizione di centrodestra a riportare all’interno del simbolo elettorale le parole “Portesani sindaco”. Una scelta per dare valore al suo ruolo di portavoce del progetto di partecipazione civica Novità a Cremona sfociato poi nella candidatura di tutto il centrodestra.

Ecco la lista Novità a Cremona: Marzio Arisi, Marco Barbieri, Cristiano Mario Beltrami, Riccardo Cavaliere, Luca Curatti, Emanuele Digiuni, Maurizio Dossena, Giorgio Everet, Manola Fontana, Enzo Gaboardi, Gianluca Gambarotti, Nicholas Gelatia, Alessandro Ginevra, Xheorxhina Halili detta Giorgia, Lionella Leoni, Fabio Lodigiani, Elena Maestri, Arnaldo Maggi, Giancarlo Manfredini, Anna Lucia Maramotti, Giovanni Merlini, Gabriele Miola, Valentina Morandi, Marco Osio, Marzia Penazzi, Carlo Maria Recchia, Mafalda Ribera, Lorenza Romagnoli, Yasmin Tallal, Giacomo Vecchia, Gabriele Zaneboni, Ilaria Zotaj.

