Tempo di bilanci per Aem, storica azienda di totale proprietà del Comune di Cremona, di cui rappresenta il braccio operativo. Le sue competenze vanno dalla gestione del verde alla manutenzione stradale, passando per la gestione del Polo della cremazione fino alla gestione dei parcheggi.

In questi anni l’amministrazione Galimberti ha puntato su Aem, rafforzandola operativamente (al momento i dipendenti sono circa 50) e risanandola dal punto di vista finanziario.

Il prossimo 30 maggio sarà approvato il bilancio. Nonostante l’imminente scadenza del Cda, sono ancora tanti i cantieri aperti. Dal piano delle asfaltature stradali al Giardino delle rimembranze, fino alla realizzazione della nuova sede in via Persico i cui lavori termineranno a breve. Tanti i temi toccati dai vertici di Aem, la presidente Fiorella Lazzari e il direttore generale Marco Pagliarini, durante la trasmissione “Punto e a capo” di Cremona 1. Clicca qui per rivederla

