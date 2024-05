L’assessore alla Mobilità Simona Pasquali risponde al recente intervento di Alessandro Portesani, critico sul tema parcheggi.

“Mi fa piacere leggere – afferma – che il candidato Sindaco Alessandro Portesani apprezzi la politica dei parcheggi corona e dell’utilizzo di autobus elettrici che attraverseranno il centro perché, quelle che definisce novità e proposte, o esistono già o sono in corso di realizzazione dall’attuale Amministrazione da tempi non sospetti, pertanto le sue parole non possono che interpretarsi come un apprezzamento per queste scelte, ma non possono definirsi nuova idea o novità.

Le proposte dei parcheggi corona, che comprendono Foro Boario, Stadio, Piazzale Azzurri d’Italia, Stazione sono proposte che sono state già state messe in atto o in corso di realizzazione almeno dal 2022 con tutti i passaggi formali e concreti.

Gli autobus elettrici più corti sono in arrivo, le gare da parte del gestore sono già state espletate e i mezzi arriveranno entro il 2024. Tutta la flotta verrà sostituita entro il 2026 attraverso finanziamenti del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile (PNSMS) e PNRR.

La Giunta nel settembre del 2022 ha approvato un documento sulla mobilità sostenibile che conteneva proprio questi punti, parcheggi corona – navette compreso il preciso programma di acquisto dei 32 autobus elettrici con indicate le rispettive dimensioni.

Documento che è stato presentato in ottobre 2022 al Consiglio Comunale e più volte ripreso dalla stampa.

Nel Natale del 2022 è partita la navetta InCentro che collega, nel mese dello shopping natalizio, i due parcheggi di Piazzale Azzurri d’Italia e il Foro Boario passando, appunto, per il centro. Esperienza ripetuta con successo nel 2023.

Il 9 gennaio 2023 è partita la nuova Linea L che collega il Piazzale Azzurri d’Italia al centro e alla stazione, proprio nell’ottica di riorganizzazione della sosta e della mobilità dai parcheggi corona.

Il 13 maggio 2023 durante la presentazione dei primi 6 di 32 autobus elettrici si ribadiva la politica delle navette, attuata con grande successo per gli eventi fieristici, per la Festa del Torrone e per il Natale e ribadendo la volontà, all’arrivo dei mezzi elettrici più corti, di riportare il TPL in centro liberando alcune vie dal passaggio degli autobus e favorire la mobilità dei passeggeri.

Il parcheggio dell’ospedale è già servito dall’utilizzatissima Linea E, che con cadenza regolare per tutta la giornata, porta le persone dall’ospedale alla barriera Po, passando per il centro e la stazione.

Ultima nota: il parcheggio di Via Villa Glori è un parcheggio in struttura, cioè un parcheggio in gestione diretta della società AEM Cremona Spa, e per quanto non piaccia sentire questa motivazione, credo sia innegabile constatare che abbia piovuto molto e nelle zone a calcestre, non pavimentate, è normale si formino pozzanghere e ammaloramenti della pavimentazione che sono sicura la società AEM riprenderà con solerzia appena le condizioni lo permetteranno.

Direi che queste elencate sono realtà a Cremona già da un po’”, la conclusione dell’assesore alla Mobilità.

© Riproduzione riservata