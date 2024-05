Aeroporto Catania, Torrisi “Grande sfida ricostruzione Terminal B”

CATANIA (ITALPRESS) – “C’è grande soddisfazione per avere tagliato un traguardo così importante con numeri sempre in crescita. Il nostro stato di salute è esaltante per tutto quello che è riconducibile al trasporto aereo siciliano, con importanti ricadute sul turismo. Per noi è un momento di grande responsabilità per guardare alle nuove sfide. Tra queste la più importante sarà la demolizione e la ricostruzione del terminal B che ci permetterà di raggiungere numeri ancora più importanti”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi, in occasione della celebrazione dei cento anni dell’aeroporto di Catania.

