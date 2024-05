Ita, Zelioli “Nuovo volo per Toronto rafforza legame Italia-Canada”

TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) – “Un’altra pietra miliare nelle relazioni bilaterali tra Canada e Italia, partner e alleati. Il nuovo volo aumenterà le opportunità per i turisti di volare da e per l’Italia; anche gli scambi commerciali e culturali trarranno grande vantaggio da questo ulteriore collegamento”. Lo dice Luca Zelioli, console generale d’Italia a Toronto, in merito al nuovo collegamento diretto di Ita Airways tra Toronto e Roma.

sat