Letizia Moratti a Cremona questo pomeriggio, per un tour elettorale in vista delle Elezioni Europee. Prima un passaggio in tv a Cremona1 per un’intervista, accompagnata dal segretario provinciale di Forza Italia Gabriele Gallina, poi in Galleria 25 Aprile presso la sede del comitato elettorale per Massimiliano Salini, entrambi candidati nella lista di FI nella circoscrizione Nord Ovest, Moratti capolista, il cremonese Salini in quarta posizione. A Bruxelles Forza Italia fa parte del gruppo dei Popolari: “Occorre rafforzare il Ppe – spiega Moratti – per isolare la destra estrema ma anche i Socialisti, che nell’impostazione ideologica della sostenibilità ambientale mettono in crisi la sostenibilità economica”. Sull’altro fronte, quello delle destre, è invece a rischio la sicurezza dei confini.

