Non poteva essere più bello e importante il coronamento di un anno di corso extracurricolare dei giovani musicisti del laboratorio RedLab (Torriani Music Academy) dell’IIS Torriani: l’esibizione della band dell’istituto tecnologico cremonese è infatti stata inserita nel programma della XXXV Rassegna Musicale Nazionale delle Istituzioni Scolastiche del primo e del secondo ciclo che si è tenuta a Bologna il 7 maggio.

A salire sul palco sono stati i chitarristi Giovanni Schiavo (1ALSA), Alberto Savi (4DLSA) e Andrea Antoniazzi (3BINFO), le voci di Federico Zerbini e Sarah Martelli (5AMAT) insieme a Dalida Miglio (4DLSA), Angelica Tinelli (4ALSA), Matteo Telò (4AETA) e Fatima Benzineb (1BLSA); al basso Filippo Vasini (3CINF); alla batteria Sebastian Galli (4ALSA); ai violini Alexis Scrinschi (1EINF) e Keigo Sakamoto (1BINF) e infine al piano Luca Pagliari (4ALSA).

Insieme a loro i coordinatori del progetto, i professori Roberto Polledri e Nausica Morandi.

Il contesto era il migliore per lo straordinario percorso di questa band, ovvero la rassegna organizzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, BolognaFiere, AIDSM (Associazione italiana delle scuole di musica), ANBIMA (Associazione nazionale delle bande italiane) e Trinity College London – IJVAS (Associazione nazionale Il jazz va a scuola).

Un format che è anche un contenitore di incontri, relazioni, formazione, occasioni di orientamento, incroci di esperienze. Una di quelle occasioni in cui la scuola e i suoi protagonisti danno il meglio di sé. Sul palco i ragazzi hanno eseguito pezzi che spaziano dal pop al rock e soul contemporaneo, tra cui Back to black di Amy Winehouse, Thinking out loud di Ed Sheeran, You are the reason di Calum Scott, Happier than ever di Billie Eilish, I predict a riot dei Kaiser Chiefs, I see red degli Everybody loves an Outlaw. C’è stato anche uno spazio per la cover del pezzo La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini ad omaggiare l’artista bolognese.

Un impegno pomeridiano durato tutto l’anno scolastico per i ragazzi di Music Academy Torriani, una crescita costante di cui ora si possono apprezzare i frutti. Apprezzatissima la loro performance a Bologna.

Il “tour” continuerà nell’ambito della Notte dei Musei dell’Istituto il 17 maggio dalle 21,30 in poi in collaborazione con le band del Galilei e del Polo Romani.

