Risolto il mistero delle videoproiezioni che qualche sera fa avevano illuminato alcuni palazzi del centro di Cremona con la scritta “segui la bici gialla” e l’indicazione di una data, quella dell’11 maggio. Si è trattato di un’originale iniziativa promozionale di Bossoni Automobili, per far divertire e giocare le persone con una ruota della fortuna posizionata per le vie del centro. Con l’invito a visitare gli showroom Audi Bossoni Automobili per conoscere la nuova Audi A3 allstreet.

