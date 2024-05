Avviate le operazioni preliminari per la vendita delle quote in mano agli enti pubblici di Autostrade Centropadane Spa, la società partecipata dagli enti locali e dalle Camere di Commercio di Cremona e Brescia. La Provincia di Brescia, su delega degli altri soci, ha pubblicato l’avviso di indagine di mercato per la ricerca di una società di consulenza che quantifichi il valore attuale della società consede in via Colletta. Il 21 maggio è il termine di presentazione delle proposte.

L’importo a base di gara è stimato in 40mila euro (oltre IVA) e la perizia dovrà contenere la valorizzazione di ciascun singolo asset detenuto (partecipazioni e patrimonio immobiliare) e la determinazione del valore della società nel suo complesso “considerata in particolare, la partecipazione maggioritaria in Stradivaria s.p.a., società concessionaria della Autostrada Mantova – Cremona”, come si legge nell’avviso pubblicato dagli enti locali.

Tra le altre richeste alla società di consulenza, “la formulazione di parere circa le dinamiche che potrebbero influenzare lo sviluppo di tale valore di mercato”.

E’ prevista inoltre “la facoltà di modificare il contratto in corso di esecuzione con il conferimento all’aggiudicatario anche dell’incarico di partecipare, in nome e per conto dei soci, a una fase di due diligence con eventuali soggetti interessati all’acquisizione della partecipazione dell’intero pacchetto

societario, o di uno o più asset detenuti dalla società. L’importo massimo di tale servizio opzionale è

stimato in € 60.000,00 (oltre IVA)”.

Potremmo quindi essere di fronte ad una svolta nella trattativa in corso tra società concessionaria Stradivaria e committenza regionale attualmente in corso, che ha visto la proposta di acquisto dell’intero pacchetto azionario di Centropadane da parte di un fondo d’investimento americano. gbiagi

© Riproduzione riservata