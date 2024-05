Fratoianni a Budapest incontra Salis “È tenace e pensa al futuro”

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – “Ilaria Salis è molto tenace, ed è proiettata sul futuro, è un altro dei motivi per cui lavoreremo per un’altra Europa, e per dare una speranza al continente”. Lo dice Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, in un video su X, dopo avere incontrato nel carcere di Budapest la capolista di Alleanza Verdi Sinistra nella circoscrizione Nord-Ovest alle Europee, Ilaria Salis.

sat/mrv