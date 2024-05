Turicchi “Airport in the city migliorerà l’esperienza di viaggio”

ROMA (ITALPRESS) – “L’aeroporto entra in città. E’ un’importante iniziativa che tenderà a migliore l’esperienza di viaggio e segna una nuova collaborazione tra noi e Aeroporti di Roma: questo è importante, anche in relazione al Giubileo del 2025”. A dirlo il presidente di Ita Airways, Antonino Turicchi, in occasione dell’inaugurazione a Roma Termini del nuovo servizio di AdR, “Airport in the City”

