Fine settimana ricco di appuntamenti a Cremona per le elezioni europee e amministrative dell’ 8 e 9 giugno. Si inizia questo pomeriggio alle 18, con la segretaria nazionale del partito Democratico e candidata alle Europee Elly Schlein che sarà presente in cortile Federico II di palazzo comunale; sempre per il Pd, domenica 19 maggio alle 18 in piazza Roma sarà presente anche la capolista per le Europee Cecilia Strada.

Venerdì 17 maggio tutti i candidati sindaco del capoluogo si confronteranno davanti ai ragazzi dei tre gruppi scout di Cremona, i due Agesci e il grippo CNGEI. L’appuntamento è alle ore 21 a teatro Monteverdi.

Sabato 18 maggio arriveranno a Cremona i due candidati alle Europee di Azione Matteo Richetti e Fabrizio Benzoni. L’incontro è fissato per le ore 11 a Spazio Comune.

E sempre sabato Forza Italia organizza presso la sede del comitato elettorale di Massimiliano Salini in Galleria 25 aprile, un incontro con i parlamentari Maurizio Casasco, della commissione attività produttive della Camera dei Deputati e Alessandro Cattaneo, membro della commissione politiche per l’Unione Europea.

La prossima settimana inizia con due nomi di rilievo nazionale del Family Day, il neurochirurgo Massimo Gandolfini, consulente in materia antidroga del Governo Meloni e il referente bresciano del Family day Piercarlo Peroni. Con loro lo psicoterapeuta Fabrizio Arrigoni, ospiti della Lista Giovetti, alle 20,45 sempre a teatro Monteverdi, per parlare degli adolescenti e delle dipendenze tecnologiche, in particolare gli smartphone.

