Maltempo in Veneto, allarme idrogeologico in gran parte della Regione

VENEZIA (ITALPRESS) – La Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica valido dalle ore 12.00 di oggi alle 14.00 di domani 17 maggio, che aumenta lo stato di allerta fino al livello di allarme in gran parte delterritorio regionale. Le previsioni meteo indicano per il pomeriggio nuova fase instabile/perturbata con precipitazionidiffuse a prevalente carattere di rovescio e temporale in spostamento da sud-ovest verso nord-est; probabili fenomenilocalmente intensi tra pianura e Prealpi con quantitativi di precipitazione anche abbondanti in occasione dei sistemi convettivi più organizzati e insistenti.(ITALPRESS)

trl/gtr