Maxisequestro di oggetti in avorio dei Carabinieri Forestali

VICENZA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Cites di Vicenza hanno sequestrato 80 oggetti in avorio di elefante africano (Loxodonta africana) di presunta provenienza cinese, per un peso complessivo di circa 170 kg. Erano detenuti illegalmente all’interno di un’abitazione privata in provincia di Vicenza da un cittadino di nazionalità cinese. Il sequestro, collegato ad un’attività di indagine di natura fiscale della Guardia di Finanza di Senigallia (Ancora), è stato delegato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza alla quale il Nucleo CITES del capoluogo vicentino aveva denunciato il cinese contestando l’importazione e la detenzione senza la prescritta documentazione di manufatti i in avorio. Unitamente a reperti di elevato valore artistico-culturale, tra i quali figurano zanne incise con figure orientali, una katana, intagli raffiguranti animali e natura morta, sono state rinvenute due zanne grezze di elefante africano (Loxodonta africana) e un corno di rinoceronte nero (Diceros bicornis).

pc/

© Riproduzione riservata