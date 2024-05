Consap, al Forum Pa il rilancio del Fondo Studio

ROMA (ITALPRESS) – Rilanciare il Fondo Studio, gestito da Consap dal 2010, che ha lo scopo di garantire l’accesso al credito bancario agli studenti meritevoli affinché possano sostenere le spese per gli studi universitari e i costi dell’alloggio per chi studia fuori sede. Questo l’obiettivo al centro del talk dal titolo “Studierò. Idee per il futuro del Fondo per il credito agli studenti meritevoli” che si è svolto al Forum Pa.

