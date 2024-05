Attesa per l’audizione sulla situazione delle Peste Suina Africana, che si svolgerà nella giornata di giovedì in commissione a Bruxelles. Un importante momento di confronto che segue quello svoltosi nella giornata di mercoledì in Commissione VIII Agricoltura, durante la quale si è trattato l’aggiornamento in merito alla diffusione della Psa in Regione Lombardia e all’efficacia delle azioni messe in atto, con l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste.

“Le misure attuate da Regione Lombardia per contenere questa epidemia di Peste suina ha dato i loro frutti” ha commentato il consigliere regionale Fdi, Marcello Ventura. “A Pavia gli allevamenti sono in sicurezza e l’Europa deve smetterla di fare le restrizioni col compasso ogni volta che trovano un cinghiale infetto: va quindi separata la questione selvatico da domestico.

Nello specifico va attuata una zonizzazione differente ed oggettiva, che consenta ai nostri prodotti di recuperare le quote di mercato perse e riequilibri al contempo gli interscambi commerciali. Le nostre imprese ed il made in Italy vanno difese e sostenute, soprattutto in questa fase geopolitica molto complessa”. Queste saranno le richieste che verranno portate anche a Bruxelles, dove sarà presente l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi.

Nel frattempo, è stato firmato dal Ministro Francesco Lollobrigida il decreto “Agricoltura”, che prevede uso dell’Esercito (177 Ufficiali) per il contenimento dei cinghiali, utilizzo della Protezione Civile per il monitoraggio e rilevamento carcasse con droni ed altri mezzi, oltre alla sospensione del mutuo per le aziende che vedranno decrescere il fatturato del 20%, rispetto allo scorso anno, causa tale malattia.

A fianco di ciò, oltre ai bandi di biosicurezza della Regione, sono in essere semplificazioni predisposte dal Commissario Caputo per facilitare le attività degli operatori dediti al contenimento stesso e una prossima cinturazione, con barriere nei pressi dei tracciati autostradali, per limitare ingresso in Regione dei cinghiali dall’Emilia.

Durante la commissione Agricoltura si è svolta anche l’audizione con Avantea, alla presenza del prof. Cesare Galli, durante la quale si è discusso della possibile messa a disposizione di una area attigua, di proprietà del Crea, con attività di ricerca, anche sulla clonazione ,con utilizzo tecnologie Tea, tecnologie di evoluzione assistita, ai fini di trapianti di organi sugli umani e lotta ad alcune gravi patologie dell’uomo.

“E’ emerso da parte dell’assessore regionale all’Agricoltura come tale opportunità, per proseguire l’attività di Avantea in Italia, sia unica. Per questo si è personalmente attivato su Crea nei giorni scorsi (realtà che ha visto la fine del commissariamento), con interlocuzioni con l’attuale presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in virtù delle quali si è prevista la valorizzazione dei suoi luoghi, della ricerca ed innovazione, con la prossima messa a bando di tali superfici e possibilità di visita direttamente in loco da parte del Presidente del Crea” ha concluso Ventura.

