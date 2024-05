Procaccini “Contrari all’omologazione dell’Unione Europea”

ROMA (ITALPRESS) _ “Intendiamo difendere la casa come modello culturale e sociale. Non vedo perché l’Unione Europea dovrebbe invece imporci scelte diverse in termini economici e sociali. Siamo contrari a un’Unione Europea che vuole omologare tutto, siamo per un’alleanza di nazioni che fa poche cose ma importanti”, ha detto Nicola Procaccini candidato di FdI alle prossime europee, a margine dell’incontro con Confedilizia.

