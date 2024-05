Govoni “Dal congresso dei geologi spunti interessanti per l’Europa”

PALERMO (ITALPRESS) – “Lo spunto più interessante di questo congresso è che è molto vicino alle elezioni europee. Dal mio punto di vista, alcuni dei temi discussi riguarderanno lalegislazione dei prossimi 5 anni in Europa e come rappresentante anche italiano della Federazione Europea dei Geologi cercherò di portarli in Europa ai tavoli che contano”. Così David Govoni, presidente della Federazione Europea dei Geologi (Efg), a margine del congresso nazionale dei geologi in corso a Palermo.

