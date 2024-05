Professioni, Caradonna “Intelligenza artificiale grande sfida”

MILANO (ITALPRESS) – “Digitalizzazione e intelligenza artificiale rappresentano una grande sfida. I business model degli studi stanno cambiando. Esiste in tema di intelligenza artificiale un problema serio: il confine tra fino a che punto ci si possa affidare ad essa e quale deve essere l’intervento del professionista. Credo che ci prepariamo ad avere un ruolo che forse è destinato a cambiare, sia per i commercialisti che per i fisioterapisti”. Lo dice Marcella Caradonna, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, a margine del convegno “Professionisti 4.0 – Strategie di crescita secondo vecchi e nuovi modelli”, organizzato da OFI (Ordine Fisioterapisti Italiani) e ODCEC nell’ambito della FisioWeek.

