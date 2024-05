Un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Soresina a seguito di un’ordinanza del giudice che ha disposto gli arresti domiciliari in sostituzione dell’obbligo di dimora. Il provvedimento è stato eseguito immediatamente dai Carabinieri della Stazione di Soresina, che hanno posto il giovane sotto arresto domiciliare.

La misura dell’obbligo di dimora, che prevedeva la permanenza notturna in casa dalle 20:00 alle 06:00, gli era stata imposta nel luglio del 2023 per minacce e atti persecutori nei confronti di una donna che aveva rifiutato di intraprendere una relazione sentimentale con lui. Nonostante il provvedimento, i carabinieri di Soresina avevano rilevato diverse violazioni delle prescrizioni imposte.

Negli ultimi due mesi, il 35enne era stato trovato fuori casa in orario notturno almeno quattro volte, senza fornire giustificazioni valide. In un’occasione, agli inizi di maggio, è stato fermato dai carabinieri della Radiomobile di Crema in un altro comune, a bordo di un’auto insieme a una persona con precedenti di polizia, con la quale non avrebbe dovuto avere contatti.

