Assemblea della canottieri Baldesio molto partecipata, soprattutto nella parte che ha visto coinvolti gli atleti, premiati per i risultati ottenuti nel corso del 2023.

In apertura di seduta la relazione del presidente Alberto Guadagnoli, quindi, come da ordine del giorno, su invito del consigliere Giancarlo Romagnoli sono stati nominati per acclamazione due nuovi soci onorari, i campioni del mondo di canottaggio, Maria Sole Perugino e Paolo Gregori. Solo tre i voti contrari.

Si è poi passati alla consegna dei riconoscimenti agli atleti che si sono particolarmente distinti nel corso del 2023, a partire dal campione del mondo di canottaggio, Paolo Gregori a cui è stato consegnato il trofeo Parolini, come miglior atleta della Baldesio.

Miriam Alfano ha ricevuto dalle mani di Luciana Fanetti, il Trofeo Fanetti Boni per aver indossato per la prima volta la maglia azzurra in occasione della Coupe de la Jeunesse, regata internazionale categoria Under 19, nella quale ha conquistato due medaglie di bronzo.

Ancora al canottaggio le medaglie d’oro per le vittorie ai campionati italiani a Maria Sole Perugino e Anita Gnassi (assente per motivi di studio), che hanno vinto il titolo italiano in doppio e al quattro di coppia misto formato da Lucia Monfredini, Chiara Caratozzolo, Stefamn Buduca e Andrea Politi, sul quattro di coppia misto.

La targa Lussignoli è andata a Marco Cabrini, promessa della canoa Baldesio protagonista di una costante maturazione sia sotto l’aspetto fisico ma soprattutto dal punto di vista motivazionale e dell’impegno.

Successivamente si è passati alle discussioni sui bilanci consuntivo e preventivo, con interventi a favore e qualche contrario che non ha ricevuto consensi dall’assemblea. Alle votazioni hanno partecipato 412 soci con 125 deleghe, sugli oltre tremila iscritti alla canottieri Baldesio.

Il bilancio consuntivo è stato approvato con 408 voti favorevoli, 133 contrari e 3 schede bianche, il bilancio preventivo è passato con 393 favorevoli, 150 contrari e 6 schede bianche. Nell’occasione è stato anche eletto il collegio dei probiviri, sono stati eletti Silvia Caporali, Alfredo Zagni, Massimo Mandelli, Maurizio Mazzolari, Cesare Colla, Paolo Zilioli.

