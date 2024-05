Weekend cremonese a “stelle e strisce” con l’ormai tradizionale “Salone del Cavallo Americano”, a Cà de’ Somenzi, ma anche con un raduno di auto e moto d’oltre oceano, organizzato, in mattinata, in piazza del comune a Cremona dal Cavec in collaborazione con Cno American Motors Italy.

Le vetture hanno sfilato per le vie del centro (arrivando da via Mantova, per piazza Libertà, via Decia, piazza San Michele e Piazza IV Novembre, poi corso Vacchelli, via XX settembre e via Sicardo, fino ad arrivare il Piazza Duomo).

Qui i veicoli hanno sostato lasciandosi ammirare da appassionati e curiosi, prima di far ritorno in Fiera dove resteranno esposte. Per i partecipanti, invece, dopo aver ammirato la bellezza del cuore della città, sarà possibile visitare i padiglioni a tema del salone.

