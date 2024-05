Fsc, De Luca “Contento per gli amici siciliani, ma ora la Campania”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Sono molto contento per gli amici siciliani, ovviamente attendiamo che il Governo si svegli per la Regione Campania che sarebbe dovuta essere la prima Regione a siglare il fondo di coesione”. Così il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che, parlando con i giornalisti a Napoli a margine di un sopralluogo tecnico alla nuova stazione marittima del Molo Beverello, commenta così la notizia dell’imminente firma dell’accordo di coesione tra Governo e Regione Sicilia. “Per la Campania attendiamo – dice il governatore -. C’è stato il pronunciamento del Consiglio di Stato, capisco che l’attuale Governo è indifferente anche alle pronunce della magistratura, ma insomma, dovremo arrivare comunque a fine mese di giugno per definire anche l’accordo di coesione della Regione Campania”.

