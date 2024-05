“Da anni i residenti delle vie Maffi e Cascinetto devono convivere con la sgradita presenza del Centro sociale Kavarna, dal quale provengono schiamazzi notturni e musica a volume intollerabile fino all’alba“. Lo scrivono in una nota Matteo Carotti e Giulia Zaninelli, candidati al Consiglio Comunale per la lista di Fratelli d’Italia.

“È un centro sociale”, si legge nel comunicato, “che ha sede in uno stabile del Comune di Cremona in una situazione di irregolarità, poiché nel 2015 il Comune non ha rinnovato l’affitto al centro sociale a seguito dei gravi episodi di devastazione urbana che hanno visto coinvolti anche alcuni esponenti del Kavarna. Se da un lato il Comune non rinnovava l’affitto, dall’altro lato non ha mai posto in essere lo sgombero dello stesso centro sociale, in cui si radunano criminali di ogni sorta: si parla di aggressioni a giornalisti e militanti politici avversari, danneggiamenti e lesioni varie, oltre al già citato episodio di guerriglia urbana che ha tenuto in scacco la città”.

Carotti e Zaninelli ritengono “opportuno che la prossima amministrazione comunale, dopo dieci anni in cui questi personaggi sono stati coccolati, proceda allo sgombero e ridia finalmente pace ai residenti delle vie Cascinetto e Maffi”.

